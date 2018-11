Warframe – Die besten Ressourcen für Einsteiger

In den vergangenen vier Specials haben wir versucht euch die ersten Schritte in Warframe zu erleichtern. Aber natürlich habe auch ich mal ohne Ahnung angefangen und war auf Hilfe angewiesen und habe dann später neue Helferlein gefunden. Von Diensten, die euch das Verkaufen erleichtern, bis hin zu Wikis und Starter Guides in Videoform. Diese Dinge möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten.

Video Starter Guides und Mod Videos für Warframe

Ich habe wie die meisten zuerst Youtube aufgesucht, um mehr über Warframe und seine Systeme zu lernen. Dabei bin ich dann über einige der Partner Streamer gestolpert, die mir mit ihrer Vielzahl an Videos gerade am Anfang extrem geholfen haben. Auch mit Modsetups werdet ihr hier gut versorgt. Hier also meine Empfehlungen.

Die besten Helfer beim Verkaufen

Natürlich könnt ihr Stunden im Trade Chat verbringen und eure Sachen dort anbieten. Wirklich komfortabel ist das aber leider nicht, umso besser, dass es hier einige hilfreiche Seiten gibt, auf denen ihr Mods, Primes und mehr anbieten könnt. Warframe.market ist dabei eine extrem große Hilfe und auch die anderen Seiten für Riven Mods können euch dabei helfen, Käufer zu finden oder Anbieter für Dinge die ihr sucht.

Warframe.market zum Verkaufen und Kaufen aller möglichen Ingame Items

Riven.market zum Verkaufen und Kaufen von Riven Mods

Aktuelle Warframe Information und das Wiki

Es gibt recht viel im Auge zu behalten im Spiel. Von gerade laufenden Missionen, Tag/Nacht Zyklus in den Plains, Angeboten der Händler etc.. Um das alles unter einen Hut zu bekommen, gibt es die Warframe Hub Seite, hier werden all diese Information nach Plattform geordnet angezeigt. Darüber hinaus könnt ihr natürlich auch im offiziellen Wiki nachschlagen, dem Twitch Kanal folgen oder dem offiziellen Discord Server beitreten.

Es gibt natürlich noch eine Menge mehr an Quellen die fast täglich neu entstehen. Diese Angebote haben mir aber den Einstieg sehr erleichtert und helfen hoffentlich auch euch beim Einstieg.