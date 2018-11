The Princess Guide – Release auf PlayStation 4 und Nintendo Switch geplant

Fans von JRPG Titeln dürften jetzt freudig mit der Zunge schnalzen. Denn NIS America hat neue Informationen zu The Princess Guide veröffentlicht. Und nicht nur das. Wer sich schonmal auf den Titel einstimmen möchte, kann dies natürlich mit einem ersten Trailer tun.

The Princess Guide erscheint für PlayStation 4 und Nintendo Switch

In The Princess Guide schlüpft der Spieler in die Rolle eines von vier Rittern. Dieser wiederum bildet eine Prinzessin im Kampf aus, um die Welt vor dem Chaos zu befreien. Die Charaktere unterscheiden sich dabei in Aussehen, Charakterzügen und natürlich den Fähigkeiten. Leider gibt es bisher noch keinen genauen Release-Termin. Die Entwickler peilen jedoch 2019 an. Hier schonmal der erste Trailer. Viel Spaß!

Quelle: Pressemeldung