Spyro Reignited Trilogy – Retailversion hat sich häufiger verkauft als Fallout 76

Die Spyro Reignited Trilogy hat so kurz nach Release einen ersten Meilenstein in Sachen Vekraufszahlen erzielen können. Die Spielesammlung konnte sich in den britischen Verkaufscharts sogar ganz an die Spitze setzen.

Spyro überholt Fallout 76

Den neuen Spyro-Remakes gelingt es so Spiele wie Fallout 76, Pokémon Let’s Go Pikachu und Evoli, Fortnite sowie Hitman 2 mit Blick auf die Einzelhandelsverkäufe zu übertrumpfen. Damit hat sich der kleine lila Drache das erste Mal seit 1988 an die Spitze der britischen Charts katapultieren können. Fallout 76 hingegen hat sich 82 Prozent schlechter verkauft als sein direkter Vorgänger Fallout 4.

Digitale Käufe werden im Ranking allerdings nicht weiter berücksichtigt. Es ist also durchaus denkbar, dass das Open-World-Rollenspiel über den digitalen Markt nochmal ordentlich aufgeholt hat.

Die Top-10 in der Übersicht:

1. Spyro Reignited Trilogy

2. Red Dead Redemption 2

3. Fallout 76

4. Pokémon Let’s Go Pikachu

5. FIFA 19

6. Pokémon Let’s Go Evoli

7. Call of Duty: Black Ops 4

8. Fortnite: Deep Freeze Bundle

9. Mario Kart 8 Deluxe

10. Hitman 2

Spyro Reignited Trilogy - [PlayStation 4] Die ersten drei Spyro Spiele, Remastered (Spyro The Dragon / Ripto's Rage / Year of the Dragon)

Spyro Reignited Trilogy bietet deutsche Sprachausgabe und Texte. Alternativ kann es auch auf Englisch gespielt werden.

Quelle: Eurogamer