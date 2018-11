Mortal Kombat XI – Synchronsprecher deutet Entwicklung an

Nachdem Mortal Kombat XI bereits auf der

Mo Game Con Convention Erwähnung fand, keimen nun weitere Hinweise zu einem neuen Teil der Mortal-Kombat-Reihe auf. Befindet sich Mortal Kombat XI womöglich bereits in Entwicklung?

Synchronsprecher beschwert sich auf Twitter

Ausgerechnet Sychnronsprecher Eduardo Garza deutet nun Entwicklungsarbeiten an Mortal Kombat XI an. Via Twitter beschwerte sich der Voice Actor, dass er im kommenden Teil der Reihe keinen Charakter mehr vertonen werde. Der Mexikaner hatte zuletzt den Reken Kung Lao und Reptile seine Stimme geliehen.

Garza spricht zwar ganz klar von Mortal Kombat XI, gibt aber im Nachgang zu bedenken, dass er nicht wissen könne, ob es sich beim neuen Projekt tatsächlich um den nächsten großen Teil der Hauptreihe handele oder lediglich um eine Erweiterung bzw. einen Ableger. Eine Bestätigung von offizieller Seite steht diesbezüglich noch aus.

Denkbar wäre sicherlich eine Ankündigung auf den diesjährigen The Game Awards am 6. Dezember.

