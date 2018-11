One Piece World Seeker – Releasetermin bekannt

Nachdem Bandai Namco den Releasetermin von One Piece World Seeker in diesem Jahr nicht mehr einhalten konnte, gab das Unternehmen nun ein neues Datum bekannt.

World Seeker nicht vor 2019

Wie zahlreiche Gerüchte bereits vermuteten, wird One Piece World Seeker nicht mehr vor 2019 die Segel hissen. Demnach startet die Strohhutbande erst am 15. März 2019 auf PS4 und Xbox One in ein neues Abenteuer.

Passend zum neuen Releasetermin hat Bandai Namco auch gleich die Collectors Box zum Spiel enthüllt. Diese trägt den Titel “Pirate King Edition” und ist natürlich stark limitiert. Käufer erhalten neben dem Hautspiel eine 21cm große Ruffy-Figur sowie eine Nachbildung der Gum-Gum-Frucht.

Einen frischen, actiongeladenen Trailer gab es dann noch oben drauf:

Quelle: IGN