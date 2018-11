Cliff Bleszinski – Macht Schluss mit Games

Cliff Bleszinski hat sich unter anderem mit der Gears of War Reihe einen Namen gemacht. Nach den Misserfolgen der letzten Zeit, lässt er die Games jetzt hinter sich.

Nachdem ein wütender Spieler Bleszinski via Twitter attackiert, weil er keine Erstattung für das gescheiterte Lawbreakers erhalten hatte, konterte Bleszinski. Er zeigte sich zwar verständnisvoll für die nicht erfolgte Entschädigung, wies aber auch darauf hin, dass er sich selbst seit zwei Jahren kein Gehalt mehr gezahlt habe. Darüber hinaus habe er zudem seine Mitarbeiter selbst Monate nach Schließung des Studios bezahlt um diese zu unterstützen. Zuletzt beendet er seinen Tweet damit, dass Kommentare wie diese der Grund dafür sein, das er nie wieder ein Spiel machen will. Ob Cliffy B diesmal dabei bleibt oder doch irgendwann zurückkommt, wird die Zeit zeigen.

I paid my employees, their 401ks, and their health care – even months after the studio folded. So they could care for their families.

I didn’t take a salary myself for two years.

I get you’re sad, but god, this kinda shit is another reason I am NEVER making another game. https://t.co/RtS7l5WcAl

