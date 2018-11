Pokémon GO – Sinnoh-Entwicklungen können nun ausgelöst werden

Pokémon Let’s GO Pikachu & Evoli sind nun auf dem Markt, doch auch für Pokémon GO gibt es Neuigkeiten. So könnt ihr nun nach dem neuen Update ganze 11 Pokémon weiterentwickeln. Alle Sinnoh-Entwicklungen, welche aus Pokémon von früheren Generationen entstehen, sind somit nun verfügbar.

Elf neue Entwicklungen in Pokémon GO

Die vierte Pokémon-Generation führte ungewöhnlich viele Pokémon ein, welche sich aus einer Vorstufe der früheren Generation entwickeln. Togekiss zum Beispiel entwickelt sich aus Togetic, Rihornior aus Rizeros und Elevoltek aus Elektek. Insgesamt 11 Pokémon entwickeln sich aus früheren Pokémon. Um sie auch in Pokémon GO erhalten zu können benötigt ihr jeweils 100 Bonbons und einen Sinnoh-Stein. Diesen könnt ihr jedoch nur einmal die Woche erhalten, so braucht ihr also 11 Wochen, um alle neuen Pokémon in der App zu fangen. Die beigefügte Grafik zeigt euch alle Pokémon, die ihr nun in Pokémon GO entwickeln könnt.

