Fallout 76 – Bethesda gibt Roadmap bekannt

Fallout 76 ist nun bereits seit einigen Tagen erhältlich. Grund genug für Publisher Bethesda die geplanten Updates und Patches einmal genauer zu beleuchten.

Nächster großer Patch am Montag

Der erste große Patch für Fallout 76 soll bereits am 19. November erscheinen und soll sich allem voran auf die Performance sowie Stabilität des Rollenspiels fokussieren. Darüber hinaus werden einige Bugfixes aufgespielt und das UI optimiert. Der Patch wird demzufolge eine beachtliche Größe aufweisen, zukünftige Updates sollen im Gegensatz dazu allerdings nicht mehr annähernd so groß ausfallen.

In den nächsten paar Wochen soll darüber hinaus der Lagerplatz in Kisten und Behältern erhöht werden. Bis zum Ende des Jahres sind dann noch Push to Talk, Ultrawide-Support und ein FOV-Slider für den PC geplant.

Für 2019 werden dann neue kostenlose Spieinhalte sowie diverse Anpassungen am Gameplay vorgesehen.

Fallout 76: S.P.E.C.I.A.L. Edition [PlayStation 4] (exkl. bei Amazon) Enthält das Hauptspiel und die Pins Strength, Charisma und Luck.

Zugang zur Fallout 76-B.E.T.A. (Exklusiv für Vorbesteller). Sie erhalten Ihren Code eine Woche vor Start der BETA per E-Mail. Maximal 1 Code pro Kunde möglich.

Die B.E.T.A startet am 23. Oktober 2018 für Xbox One Spieler und am 30. Oktober für PlayStation 4 und PC Spieler

Quelle: GameInformer