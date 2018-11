E3 2019 – Nintendo wieder auf der Messe dabei

Nachdem Sony zur Überraschung aller seine Abwesenheit auf der nächstjährigen E3 bekannt gab, war die Stimmung bei den Fans zurecht etwas gedrückt. Die Entertainment Software Association, Veranstalter der populären Messe, sorgte nun via Pressemitteilung allerdings wieder für freudige Gesichter.

Nintendo wieder auf der E3 2019

Wie der Verband mitteilte, wolle Nintendo wieder an der E3 2019 teilnehmen. Dazu äußerte sich Nintendo-Boss Reggie Fils-Aime wie folgt:

“Die E3 ist eine hervorragende Gelegenheit für uns, neue Spiele und Erlebnisse mit Fans und Geschäftspartnern rund um den Globus zu teilen. In jedem Jahr diskutieren wir, was der beste Weg für uns ist, die nächste E3 zu nutzen, um den Leuten ein Lachen zu schenken.”

Ob das japanische Unternehmen auf der kommenden E3 auch eine Pressekonferenzen abhalten wird oder einzig die Gelegenheit nutzt um die eigenen Spiele auf dem Showfloor zu präsentieren, verriet man in diesem Zusammenhang allerdings nicht.

Quelle: Entertainment Software Association