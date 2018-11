Xbox Game Pass – Preload-Feature wird eingeführt

Durch den Xbox Games Pass erhalten Abonnenten jederzeit die Möglichkeit auf ein großes, digitales Spieleangebot zurückzugreifen. Seit geraumer Zeit bietet Microsoft nun ebenfalls First-Party-Titel direkt zum Launch an. Passend dazu soll nun zukünftig ein interessantes Feature Einzug halten.

Spiele lassen sich zukünftig preloaden

Corporate Vice President der Xbox, Mike Ybarra, bestätigte via Twitter nun, dass eine Preload-Funktion bald Einzug in das Abo-Programm halten soll. Das Feature selbst basiert auf zahlreichen Wünschen der Fans. Demnach lassen sich zukünftig vor allem alle Titel aus dem Hause Microsoft, die ihren Weg in den Dienst finden, vorab herunterladen. Dabei kündigte Ybarra bereits an, dass unter anderem Crackdown 3 den Anfang machen wird. Außerdem soll mit Mutant Year Zero: Road to Eden ebenfalls ein Titel aus der Riege der Thrid-Party-Titel des Xbox Game Pass zum Preload zur Verfügung stehen.

Crackdown 3 - [Xbox One] Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem hier angezeigten Erscheinungstermin um ein vorläufiges, nicht finales Datum handelt. Das Datum wird angepasst, sobald vom Hersteller ein offizieller Release Termin bekannt gegeben wurde

Koop-Multiplayer für bis zu 4 Spieler

Spannende 5v5 Battle-Arena

Offene Spielwelt - komplett zerstörbar und in futuristischem Setting

Einzigartiges Skill- und Level-System für Spieler-Charaktere

Quelle: Gamepur