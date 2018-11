Supermassive Games – Mehr Playstation Exklusives

Entwickler Supermassive Games hat seit seinem Hit Until Dawn, Titel auf weiteren Plattformen veröffentlicht. Playstation Exklusives sind aber nicht vom Tisch.

Supermassive Games arbeitet weiter intensiv mit Sony

Die neue Reihe The Dark Pictures Anthology soll ja für mehrere Plattformen erscheinen. Supermassive ist aber wohl noch lange nicht am Ende mit Playstation exklusiven Titeln. Nach Man of Medan, das nächstes Jahr für PS4 starten soll, sind wohl noch weitere Titel aktuell in Arbeit. Laut Pete Samuels arbeitet das Studio aktuell an mehreren unangekündigten Exklusivtiteln für Sony. Um was es sich dabei handelt wollte er der russischen Website aber noch nicht verraten. Vielleicht bekommen wir ja ein Until Dawn Sequel.

Quelle: 4pda.ru