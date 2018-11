Days Gone – Cover Art enthüllt

Sony Bend wir einige Skeptiker zu überzeugen haben, wenn Days Gone im nächsten Jahr erscheint. Jetzt wurde schon mal das Cover enthüllt.

Days Gone Cover Art ist da

Im kommenden April soll Sony Bends Monster Action Titel erscheinen. Viele Skeptiker haben ja bereits ein Auge auf das Spiel und sehen eine Kopie von The Last of Us in dem Titel. In unseren bisherigen Previews konnte das Spiel aber bisher durchaus mit Eigenständigkeit punkten. Heute hat Sony das Cover Art enthüllt, auf dem Hauptcharakter Deacon St. John un sein Bike zu sehen sind. Man darf gespannt sein, ob Bend Sony einen weiteren Hit bescheren kann.

Quelle: Pushsquare