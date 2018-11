Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Ist ab morgen kurzzeitig kostenlos zum Spielen verfügbar

Ubisoft gab heute bekannt, dass Tom Clancy’s Rainbow Six Siege je nach Plattform vom 15. bis 18. November kostenlos zur Verfügung stehen wird. Interessierte Spieler können sich den mehr als 40 Millionen Spielern der Rainbow Six Siege-Community auf allen Konsolen und Windows PC anschließen und das Spiel kostenlos mit Zugriff auf alle Karten, Modi und die 20 Original-Operator erleben. Spieler, die das Spiel während des Gratis-Wochenendes testen, können das Spiel anschließend erwerben und nahtlos an ihren Spielfortschritt anknüpfen.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege startet Gratis-Wochenende mit Rabatten

Sie erhalten zudem einen Rabatt von bis zu 70 % auf die Starter-, Standard-, Advanced-, Gold- und Complete-Edition zwischen dem 15. bis 30. November, abhängig von der gewählten Plattform (Rabatt für das Gratis-Wochenende gibt es an ausgewählten Tagen in PC, Xbox und PlayStation-Stores. Zeiten variieren.).

Die bevorstehende Operation Wind Bastion findet im Königreich Marokko statt und umfasst 2 neue Operator, einen Verteidiger und einen Angreifer, sowie eine neue Karte, eine militärische Trainingseinrichtung im Atlasgebirge. Die vollständige Enthüllung des Inhalts der vierten Season für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege wird am 18. November während des Pro League Finales in Rio de Janeiro, Brasilien, stattfinden.

Quelle: Ubisoft via Pressemeldung