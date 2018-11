Tetris Effect – Versteckte Retro-Stage entdeckt

Das unlängst erschienene Tetris Effect hütet offenbar so mach ein Geheimnis. Eine bis dato versteckte Tetris-Stage sorgte jetzt für überraschte Gesichter in der Spielerschaft.

Gameboy-Stage des Kult-Klassikers entdeckt

Im Rahmen eines Community-Events haben Spieler am vergangenen Wochenende nicht schlecht gestaunt als sie plötzlich Hand an eine völlig neue Stage legen durften, die dem Original-Tetris aus dem Jahre 1989 verblüffend ähnlich sieht. Die Stage verwandelt Tetris Effect dabei in sein Game-Boy-Pendant mit entsprechender Grafik und dem dazugehörigen Soundtrack.

Die neue Stage war die Belohnung für eine abgeschlossene Communty-Quest und soll im Rahmen des Events nur noch eine kurze Zeit in allen Modi zur Verfügung stehen. Um diese dauerhaft freizuschalten, müsst ihr Level 50 im Spiel erreichen.

Es bleibt auch weiterhin spannend welche Überraschungen Tetris Effect noch für seine Spieler bereithält.

Tetris Effect PS4 enhance Studio Tetsuya Mizuguchi

Videospiel

Quelle: GameInformer