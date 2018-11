Spider-Man – Zweites DLC-Pack löst einen Bandenkrieg aus

Aktuell schlägt sich Spider-Man im ersten Story-DLC mit Black Cat herum, der nächste Widersacher steht jedoch bereits vor der Tür. In Turf Wars, dem zweiten von insgesamt drei Packs im “The City never sleeps”-DLC, bekommt Spidey es mit dem Gangsterboss Hammerhead zu tun. Dieser hat verstärktes Vibranium in seinen Schädel operieren lassen und führt eine ruchlose Gang an, mit der er anderen Gangs den Kampf angesagt hat.

Neue Geschichten, neue Klamotten für Spider-Man

Mit Hammerhead ist nicht zu spaßen. Nicht nur ist er extrem widerstandsfähig, er benutzt auch die Ausrüstung, die Sable bei ihrer Besetzung von New York verwendeten. Spider-Man wird so einiges zu tun bekommen, wenn der “Turf Warfs”-DLC am 20. November einschlägt. Dieser bringt nicht nur eine neue Storykampagne, sondern auch einige neue Anzüge für Spidey mit sich: Den Iron Spider-Anzug, den Spider-Anzug MKI und das Spider Clan Outfit.

Quelle: Playstation via Youtube