Nintendo Switch – Drei neue THQ Nordic-Spiele kommen im Frühjahr 2019

Die Switch bekommt mal wieder Nachschub, nicht dass sie diesen unbedingt nötig hätte, Switchtitel gibt es wie Sand am Meer. Dennoch dürfte es Fans freuen, dass gleich drei THQ Nordic-Spiele für das Frühjahr 2019 angekündigt wurden: The Book of Unwritten Tales 2, Sphinx and the cursed Mummy und The Raven Remastered.

Spielefutter auf der Switch für die kalte Jahreszeit

Anfang 2019 sollen diese drei Spiele auf der Switch erscheinen. In The Book of Unwritten Tales 2 steuert ihr gleich vier verschiedene Charaktere und müsst ihn Point’n’Click-Manier Logikpuzzles lösen. In Sphinx and the cursed Mummy erkundet ihr in einem 3rd-Person-Action-Adventure das antike Ägypten. Und schließlich entschlüsselt ihr in The Raven Remastered einen mysteriösen Kriminalfall im London der 70er-Jahre. Wann genau diese drei Spiele auf die Switch kommen steht noch nicht fest, jedoch wird wie erwähnt das Frühjahr 2019 angepeilt, mit Release sowohl digital als auch im Retail.

Quelle: allgamesdelta