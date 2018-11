GTA Online – Boni auf Verkaufsmissionen aus Import/Export, Spezialrennen und Kundenaufträge

Auch in dieser Woche gibt es wieder spezielle Angebote in GTA Online. CEOs profitieren von 50 % Bonus-GTA$ auf Verkaufsmissionen aus Import/Export in GTA Online und verdienen sich einen Zusatzrabatt von 50 % auf Spezialfrachtkisten. Jeder kann mit dem Deluxo durch psychedelische Tunnel gleiten oder Fort Zancudo im Ruiner 2000 stürmen, indem er ein beliebiges Spezialrennen oder einen beliebigen Spezialfahrzeug-Auftrag startet und die ganze Woche doppelte GTA$ & RP verdient.

Besitzer des Terrorbytes können ihre besonderen Fähigkeiten bei doppelten Belohnungen auf Kundenaufträge zur Schau stellen, während Waffenhändler jede beliebige Waffenfahrzeug-Mission in der mobilen Kommandozentrale starten und sich bis zum 19. November einen Geld- und RP-Bonus sichern können.

Die aktuellen Boni in GTA Online

Warstock Cache & Carry bietet zudem bis zu 40 % Rabatt auf ausgewählte Spezialfahrzeuge, um den Operationen die nötige Flexibilität zu verleihen. Vom Unterwasser-Fahrzeug Ocelot Stromberg bis zum majestätischen Schwebeauto Imponte Deluxo stehen verschiedene Fahrzeuge reduziert zur Auswahl:

Imponte Deluxo – 25 % Rabatt

Mammoth Thruster – 40 % Rabatt

Ocelot Stromberg – 40 % Rabatt

Imponte Ruiner 2000 – 40 % Rabatt

Coil Rocket Voltic – 40 % Rabatt

Nagasaki Blazer Aqua – 40 % Rabatt

Bis zu 30% Rabatt gibt es auch bei den Supersportwagen:

Overflod Tyrant – 30 % Rabatt

Ocelot XA-21 – 30 % Rabatt

Coil Cyclone – 30 % Rabatt

Coil Raiden – 30 % Rabatt

Pfister Comet SR – 30 % Rabatt

Designs (Fahrzeuge & Luftfahrzeuge) – 30 % Rabatt

Lackierungen (Fahrzeuge & Luftfahrzeuge) – 30 % Rabatt

Motor-Verbesserungen (Fahrzeuge & Luftfahrzeuge) – 30 % Rabatt

Felgen – 30 % Rabatt

Turbo – 30 % Rabatt

Schusssichere Reifen – 30 % Rabatt

Quelle: Rockstar Games Germany via Pressemeldung