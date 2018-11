Gewinnspiel – Wir verlosen 1x The First Purge (DVD)

Hinter jeder Tradition steckt eine Revolution! In diesem Jahr erfahren wir endlich, wie alles begann – wie die alljährlichen zwölf Stunden Gesetzlosigkeit als einfaches soziales Experiment Starteten und nach welchen Regeln die Regierung wirklich spielt: The First Purge.

© 2018 Universal Pictures / Starttermin fürs Heimkino: 08. November 2018

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Universal Pictures 1x DVD zum Film The First Purge.

Gewinner 01: 1x DVD zum Film The First Purge

Was muss ich tun?

1.) Du bist ein Follower von uns bei Instagram, auf Twitter und Facebook.

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Was würdest du in der Purge-Nacht machen?

The First Purge Universal Pictures Germany GmbH (08.11.2018)

DVD, Freigegeben ab 18 Jahren

Laufzeit: 93 Minuten

Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Patch Darragh, Marisa Tomei

Englisch, Deutsch, Arabisch, Spanisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Französisch, Hindi, Isländisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 18 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 22. November 2018. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Universal Pictures für die Bereitstellung der Preise.