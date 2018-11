Call of Duty: Black Ops 4 – Nuketown ist zurück

Call of Duty: Black Ops 4 hat, wie sollte es auch anders sein, einen Top Start hingelegt und entsprechnede Verkaufszahlen. Die Auswahl der Maps ist bisher auch noch sehr überschaubar. Doch den Umstand wollen die Entwickler natürlich nicht belassen.

Nuketown jetzt in Call of Duty: Black Ops 4

Einige der Karten sind alte Bekannte und einige sind neu hinzugekommen. Doch bisher hat die Spielerschaft eine Map vermisst: Nuketwon. Ab sofort können zumindest PlayStation 4 Spieler in den Genuss der Kult-Map kommen. PC und Xbox One Spieler müssen leider noch ein bisschen warten. In den nächsten zwei Wochen ist wohl mit einem PC und Xbox One Release zu rechnen. Dieses Mal dient eine an Tschernobyl angelehnte Winterlandschaft als Setting für Nuketown. Das Update ist für alle kostenlos.

Angebot Call of Duty: Black Ops 4 Standard Plus Edition - [PlayStation 4] (exkl. bei Amazon) Die Amazon exklusive Standard Plus Edition beinhaltet: 2 Std. Doppel-XP und eine In-Game Calling Card. Der 2XP Code wird Ihnen bei Versand des Spiels via E-Mail zugesandt. Die Calling Card erhalten Sie hingegen direkt im Spiel.

Call of Duty: Black Ops 4 präsentiert Ihnen 3 neue aufregende Spielemodi: Multiplayer, Zombies und Blackout

Mehrspiele Modi: Black Ops 4 setzt neue Maßstäbe - mit dem packendsten Kampferlebnis, das es je gab und dessen Fokus auf taktischem, realistischstem Spielen und Entscheidungen des Spielers liegt. Mit einer Vielzahl neuer Waffen, Karten und Modi bietet das Spiel Online-Action auf völlig neuem Niveau

Zombie-Modus: Black Ops 4 liefert das größte Zombies-Angebot, das es je am Veröffentlichungstag gab, mit drei vollwertigen Spielerlebnissen direkt bei Veröffentlichung: IX, Voyage of Despair und Blood of the Dead.

Battle Royal-Modus: In Blackout erwacht das Black Ops-Universum in einem gewaltigen Battle Royale-Erlebnis mit Kämpfen in Land-, See- und Luftfahrzeugen auf der größten Karte in der Geschichte von Call of Duty zum Leben. Hier kommen die verschiedenen Black Ops-Welten zusammen. Spielen Sie Ihre Lieblingscharaktere und kämpfen Sie an legendären Orten aus dem Black Ops-Universum in einem offen Kampf um Überleben und Ausschalten.

Quelle: Call of Duty (PlayStation 4)