Age of Empires: Castle Siege – Spiel geht im Mai 2019 offline

Microsoft Studios hat zusammen mit dem Entwickler Smoking Gun angekündigt, Age of Empires: Castle Siege im nächsten Jahr vom Netz zu nehmen. Im Windows-Echtzeit-Strategiespiel wurden die Einkäufe für Gold bereits deaktiviert. Die Möglichkeit im Spiel weiterhin Gold zu verdienen bleibt aber bestehen. Alle Einkäufe, die in den letzten sechs Monaten oder seit dem 13. Mai getätigt wurden, werden zurückerstattet. Die offiziellen Castle Siege-Foren werden am 18. Dezember 2018 geschlossen. Der wichtigste Termin ist der Tag, an dem die Server offiziell heruntergefahren werden: der 13. Mai 2019.

Age of Empires: Castle Siege wird eingestellt

“Für Smoking Gun Interactive war es eine Ehre, an Age of Empires: Castle Siege zu arbeiten, und wir sind wirklich traurig, dass dies zu Ende geht. Das Team hat wirklich gerne an diesem Titel gearbeitet und hatte viele aufregende Ideen, wohin es gehen sollte, aber das war leider nicht möglich … Wir schätzen die wunderbaren Jahre, die wir mit unseren Spielern geteilt haben, und diese Erfahrung wird für immer bei uns bleiben. Sie alle haben dieses Spiel sehr erfolgreich gemacht, und wir danken Ihnen dafür und sind dankbar für die Möglichkeit von Microsoft, an einem so beliebten Franchise gearbeitet zu haben,” sagte John Johnson, CEO von Smoking Gun Interactive.

Smoking Gun Interactive wird das Spiel und die Community für Age of Empires: Castle Siege bis zur Abschaltung weiterhin unterstützen. Das Studio hat zudem einen weiteren Strategietitel in Arbeit und arbeitet an der Sicherung der nächsten neuen Partnerschaft.

