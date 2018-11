The Good Life – Umsetzung für Xbox One in Arbeit

Das über Kickstarter finanzierte Adventure The Good Life erscheint nicht mehr nur für Playstation 4 und PC sondern auch für die Xbox One.

Swerys neustes Werk auch auf Xbox One

Wie Mastermind Swerys 65 unlängst via Twitter bestätigte, wird sein neustes Werk The Good Life ebenfalls für die Xbox One veröffentlicht. Ursprünglich war lediglich ein Release für Playstation 4 und PC angedacht. Die Switch-Version war dabei ein zusätzliches Stretch-Goal, das nur knapp nicht erreicht wurde.

The Good Life wurde Anfang des Jahres mit ¥81,000 erfolgreich finanziert und befindet sich derzeit in Entwicklung. Im Adventure-RPG-Mix schlüpft ihr in die Rolle einer Fotografin, die es in eine mysteriöse Stadt verschlägt. Dort verwandeln sich Menschen des Nachts in streunende Katzen.

Kickstarter Update – The Good Life is coming to Xbox One!

スペシャルアップデート:The Good LifeのXbox One移植が決定! https://t.co/KCiuKSdI2p — HidetakaSwerySuehiro (@Swery65) November 10, 2018

Quelle: Swery65 via Twitter