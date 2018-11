PlayerUnknown’s Battlegrounds – Release für PlayStation 4 bestätigt

Das wurde aber auch mal Zeit! Vor fast einem Jahr wurde Pubg auf der Xbox One veröffentlicht. Damals schauten PlayStation 4 Besitzer in die Röhre. Doch nicht mehr lange.

Release von PlayerUnknown’s Battlegrounds steht bevor

Bald dürfen sich auch Sony Konsoleros in die Schlacht werfen. Zum Release auf PlayStation 4 stehen drei Maps zur Verfügung. Sanhok, Erangel und Miramar. Es werden drei verschiedene Editionen angeboten:

Looter’s Edition Basisspiel Vorbesteller-Boni



Survivor’s Edition Basisspiel Vorbesteller-Boni In Kürze erscheinender Überlebendenpass: Vikendi 2,300 G-Coins 20,000 BP



Champion’s Edition Basisspiel Vorbesteller-Boni In Kürze erscheinender Überlebendenpass: Vikendi 6,000 G-Coins 20,000 BP



Des Weiteren erhalten Vorbesteller den Skin Nathan Drake aus Uncharted und den Rucksack von Ellie aus The Last of Us. PlayerUnknown’s Battlegrounds wird ab dem 7. Dezember für PlayStation 4 verfügbar sein.

Quelle: pubg.com