SonnTALK #04 – Unser X018 Fazit und unsere Erwartungen an Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Let’s Go, Evoli! (KW 45.2018)

In dieser Woche sprechen wir gleich über mehrere wichtige Themen der vergangenen Tage: Die X018 fand am Wochenende in Mexico City statt, der Release von Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Let’s Go, Evoli! steht bevor, Luigis Mansion wurde von Maarten besucht und das Bundesliga Top-Spiel des Jahres Borussia Dortmund gegen FC Bayern München lief.

Moderation: Kevin Kreisel

Gäste: Maarten Cherek

Abonniert den Podcast einfach auch direkt bei Spotify, per RSS oder bei iTunes!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für den NAT-Talk? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: talk@nat-games.de.