Blizzard – Weitere Mobile-Spiele zu allen bekannten Marken in Entwicklung

Neben Hearthstone und dem polarisierenden Diablo Immortal arbeitet Blizzard Entertainment offenbar noch an vielen weiteren Mobile-Ablegern ihrer bekannten Marken. Konkreter noch: Vermeintlich jede IP soll eine Umsetzung für mobile Endgeräte spendiert bekommen.

Neue Mobile-Spiele zu StarCraft, Overwatch und Co.

Studio-Mitbegründer Allen Adham gab unlängst in einem offiziellen Statement bekannt, dass sich die Spieleschmiede zukünftig verstärkt auf Mobile-Games konzentrieren möchte und diese Sparte einen wichtigen Teil der eigenen Zukunft ausmache: “In Hinsicht auf den Blizzard-Ansatz zu Mobile-Gaming haben viele bereits den Sprung gemacht und spielen lieber viele Stunden am Smartphone als am Desktop. Viele unserer besten Entwickler arbeiten jetzt an neuen Mobile-Games für alle unsere Marken. Einige davon werden ähnlich wie Diablo Immortal mit externen Partnern entwickelt, während viele komplett intern entstehen.”

Darüber hinaus bekräftigt Adham, dass sich derzeit mehr Spiele bei Blizzard in Entwicklung befanden würden als jemals zuvor. Gerade der Fokus auf den Mobile-Markt würde dem Entwicklerstudio eine neue Spielerschaft erschließen, die man womöglich so nie erreicht hätte.

