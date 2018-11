Battlefield V – Veröffentlichungsmodell in der Kritik

EA wird immer kritischer betrachtet und schon des Öfteren negative Schlagzeilen gemacht. Unter anderem mit dem Release von Star Wars Battlefront 2. Dieses Mal geht es um den kommenden Triple-A-Titel Battlefield V.

Drei-Phasen-Veröffentlichung von Battlefield V

Wie der Publisher bereits bekannt gab, soll das Spiel in drei Phasen veröffentlicht werden. PC-Spieler, welche über ein EA Origins Access-Abo verfügen, dürfen das Spiel bereits uneingeschränkt genießen. Ab dem 15. November diesen Jahres dürfen dann die Vorbesteller der Deluxe-Edition ran. Die Käufer der Standard-Edition können Battlefield V erst ab dem 20. November zocken! Diese Veröffentlichungs-Politik wird von vielen stark kritisiert. Die vorab-Veröffentlichung via EA Origin-Access wird von vielen als Early-Access-Phase angesehen. Für EA dürfte es wohl näher liegen, dass sie Origin-Access etwas pushen wollen. Damit will das Unternehmen erreichen, dass mehr Kunden den Dienst in Anspruch nehmen. Das ärgert auch natürlich die Vorbesteller, die kein EA Origin Access-Abo haben. Aus technischer Sicht ist es für den Publisher so aber am einfachsten. Denn dadurch kann er Stück für Stück die Serverauslastung prüfen und ungewollte abstürze oder große Warteschlangen abfangen.

Battlefield V - Deluxe Edition - [PlayStation 4] Die Battlefield V Deluxe Edition enthält

- Vorabzugang zum Battlefield V Hauptspiel

- Fünf Fallschirmjäger-Ausstattung-Sets

- Spezialaufträge für den britischen Special Air Servic und für die deutschen Fallschirmjäger

- Starter-Aufträge - stellen Sie Ihre Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld auf die Probe und erringe Belohnungen

Quelle: polygon