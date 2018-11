Fallout 76 – Day One Patch wird heftig

Day One Patches sind heute leider zur Normalität geworden und wir alle wissen Fallout 76 hat die Verbesserungen bitter nötig. Das Ausmaß ist allerdings heftig.

Fallout 76 Day One Patch ist gigantisch

Vor einigen Wochen stöhnten Fans schon über den großen Day One Patch von Black Ops 4. Und das Internet war schnell mit Memes dabei sich über den großen Download lustig zu machen. Das Day One Update für Fallout setzt dem aber noch einmal die Krone auf. Das Spiel selbst ist 45 GB groß, euch wird aber zusätzlich ein 54 GB großer Download auf PS4 (andere Plattformen wahrscheinlich ähnlich) bevorstehen bevor ihr spielen könnt. Wie Bethesda erst kürzlich via Reddit bestätigte, werden viele dringende Fixes nicht zum Start verfügbar sein, man darf sich also fragen ob der Patch tatsächlich die meisten der bisherigen Probleme aus der Beta, beheben kann.

Quelle: usgamer.net