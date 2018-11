Gestern Abend ging das neue Fortuna Update für Warframe an den Start. Mit an Bord das bisher größte Open World Areal im Spiel und ein neuer Frame.

Warframe Fortuna Update für PC verfügbar

Nach einem langen Stream von Game Director Steve Sinclair in Vorbereitung auf den Release des Fortuna Updates, war es dann auch soweit. Am Abend ging das etwas 4 GB große Update an den Start und brachte nicht nur das neue Venus Open World Gebiet Orb Vallis und die Siedlung Fortuna mit sich. Auch dabei ist der neue Frame Garuda, Kit-Guns, Moa Pets und vieles mehr. Wer aktuell Partner Streamern beim Spielen zuschaut erhält auch wieder Twitch Drops für jede Stunde. Das Konsolenupdate für PS4 und Xbox ist bereits in Arbeit und soll ebenfalls bald folgen.

Quelle: Digital Extremes