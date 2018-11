Team Sonic Racing – Produzent Takashi Iizuka gibt Einblicke in die Entwicklung

SEGA veröffentlichte ein brandneues Video von der Tokio Game Show mit Takashi Iizuka, dem Produzenten der Sonic-Spielreihe, der sich mit Fans zusammensetzt und ihnen einen tiefen Einblick in die kreativen Entwicklungsprozesse Team Sonic Racing gewährt.

Neue Einblicke in die Entwicklung von Team Sonic Racing

In dem Video erzählt Iizuka über seine Inspiration hinter dem einzigartigen, team-basierten Rennspiel und erklärt das positive Konzept dahinter, wenn Teams ihre Siege gemeinsame erringen. In dem Interview auf der Ausstellung werden auch die rasanten Strecken, wie Wisp Circuit, Ice Mountain und Market Street demonstriert. Neben diesen Rennkursen erklärt Iizuka zudem auch die unterschiedlichen Spiel-Stile und Charakterklassen, die in die Kategorien „Geschwindigkeit“, „Technik“ und „Kraft“ unterteilt sind, um ausgeglichene Teams zu ermöglichen.

Team Sonic Racing macht sich für einen Blitzstart am 21. Mai 2019 auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch bereit.

Team Sonic Racing [Nintendo Switch] Online Koop-Modus mit bis zu 12 Spieler, sowie lokaler Koop-Modus für 4 Spieler mit Splitscreen

15 spielbare Charaktere aus der gesamten Sonic-Welt

Einer der größten Videospiel-Ikonen kehrt nun endlich auch ins Fun-Racing zurück

Quelle: SEGA via Pressemeldung