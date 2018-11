Nintendo Switch: YouTube App ab sofort erhältlich

Rund anderthalb Jahre hat es gedauert bis die Nintendo Switch endlich eine offizielle YouTube-App spendiert bekommt. Auch Besitzer von Nintendos Hybridkonsole kommen nun also in den Genuss des riesigen Videonetzwerkes.

YouTube auf der Switch

‘Besser spät als nie’ ist wohl das Motto von Googles neuster YouTube-Apllikation auf der Nintendo Switch. Die App kann ab sofort kostenfrei über den eShop heruntergeladen und installiert werden. Der Download ist rund 93,32 MB groß und unterstützt die Handheld-, Tisch- sowie TV-Modi.

Sobald ihr euch mit eurem eigenen YouTube-Profil anmeldet, erhaltet ihr wie üblich Zugriff auf eure abonnierten Kanäle und wertvolle Video-Empfehlungen.

YouTube ist der erste Schritt um die Nintendo Switch auch für andere Medien-Player und Streaming-Dienste interessant zu machen. Eine Netflix-App wäre in diesem Zuge sicherlich auch denkbar.

