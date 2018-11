N64 Mini – Händler listet Konsole

Die Ankündigung einer neuen Minikonsolen aus dem Hause Nintendo wird immer wahrscheinlicher. Nun hat auch ein US-Händler die Konsole in den Google Anzeigen gelistet.

Kommt ein N64-Mini?

Bereits im Oktober 2017 reichte der Videospiel-Riese ein Patent für den N64-Controller und heizte damit die Gerüchte um eine Minikonsole weiter an.

Der US-Händler Target scheint diese Vermutungen nun sogar zu bestätigen. So listet dieser unlängst in einer Google-Werbeanzeige die besagte Konsole unter dem Namen “N64 Classic Edition“.

Der Webseite Gamingintel gibt darüber hinaus bekannt, dass die Neuauflage des N64 noch in diesem Monat vorgestellt werden soll. Ein Release erfolgt dann angeblich im Dezember 2018. Dem Leak zufolge befinden sich satte 30 vorinstallierte Spiele auf dem Gerät, darunter The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64 und The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

