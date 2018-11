XO18 – Inside Xbox Showcase verspricht Neuigkeiten zu Crackdown 3, Minecraft und vielem mehr

Schon an diesem Wochenende findet Microsofts XO18 Fansfest in Mexiko City statt. Für all diejenigen, die nicht vor Ort teilnehmen können, hält das amerikanische Unternehmen einen Livestream mit vielen Neuankündigungen ab.

XXL-Folge Inside Xbox

Die bisher längste Folge des Info-Formats Inside Xbox läuft bereits an diesem Samstag von 22 bis 24 Uhr deutscher Zeit und hält angeblich massig Überraschungen bereit. Dazu gehören Updates zu Crackdown 3, Forza Horizon 4, Minecraft, Sea of Thieves und State of Decay 2 ebenso wie ein neues Line-up für den Xbox Game Pass.

Verfolgen könnt ihr die Show auf Mixer, Twitch, YouTube, Facebook sowie Twitter. Fans mit einem Mixer Account können sich zudem über kostenlose Ingame-Gegenstände für Sea of Thieves und Forza Horizon 4 freuen.

Quelle: GameInformer