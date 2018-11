Fallout 76 – Kommender Patches verbessert soziale Interaktion und Tragekapazität

Fallout 76 startet heute in die finale Beta-Phase, bevor das Rollenspiel nächste Woche offiziell erscheint. Kein Wunder also, dass Bethesda nochmals alles daran setzt letzte Fehler zu beheben.

Verbesserter Tragekomfort und Bugfixes

Auf Basis des Feedbacks von Spielern und Fans will der Publisher zeitnah weitere Baustellen von Fallout 76 angehen. Darunter befindet sich unter anderem auch die geringe Kapazität eurer persönlichen Truhe. Wie Bethesda auf Reddit verlauten ließ, will man das zugelassene Gewicht zukünftig deutlich anheben: “While the Stash size at 400 weight limit can get easier to deal with over time, we do plan on increasing it in the future”.

Darüber hinaus will man sich den sozialen Komponenten annehmen und beispielweise einen Bug fixen, der dafür sorgt, dass Spieler fälschlicherweise online angezeigt werden. Eine Push-to-Talk-Funktion und der Support von Ultra-Wide Screens auf dem PC sollen ebenfalls folgen.

Eine Liste mit sämtlichen geplanten Änderungen findet ihr hier.

Quelle: Bethesda