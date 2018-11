Persona Dancing – Demoversionen auf PS4 verfügbar

Der Release von Persona 3 Dancing in Moonlight und Persona 5 Dancing in Starlight ist kaum noch einen Monat entfernt und schon können sich Fans der Rhythmusspiele jetzt über brandneue Demoversionen im PSN freuen.

Kostenlose Testversion auf PS4

Die Probierfassungen können ab sofort völlig kostenfrei im PSN heruntergeladen werden und umfassen jeweils vier Songs aus den entsprechenden Spielen. Beliebte Charaktere wie Joker oder Mitsuru könnt ihr dann mit einer individuellen Choreografie über die Bildschirme tanzen lassen.

Bisher ist die Demo lediglich in Nordamerika verfügbar, deutsche Spieler müssen sich also noch eine Weile gedulden bis sie Hand an die Demo legen dürfen. Hierzulande ist die Veröffentlichung für den 11. Dezember geplant.

Quelle: GameInformer