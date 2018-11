Die Blizzcon ist vorbei und brachte so einige Ankündigungen mit sich. So gibt es bald in Overwatch eine neue Heldin und sie hört auf den Namen Ashe. Sie ist die Anführerin der berüchtigten Deadlock-Bande und eine alte Bekannte von Jesse McCree. Doch sie kommt nicht alleine, sie bringt auch noch ihren Roboterkumpel B.O.B mit. Wir haben uns Ashe und B.O.B mal im Video angeschaut.