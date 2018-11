Warframe – Fortuna Update erscheint diese Woche für PC

Das lange Warten hat wohl bald ein Ende. Noch diese Woche sollen PC Spieler das lang erwartete Fortuna Update für Warframe erhalten.

Warframe soll noch diese Woche das Fortuna Update erhalten

Das neue Fortuna Update wird neben dem riesigen Open World Gebiet Orb Vallis auf Venus sowie der Kolonie der versklavten Solaris United, auch jede Menge neue Gameplayelemente mitbringen. Darunter K-Drives, Hoverboards, mit denen ihr nicht nur komfortabel von A nach B kommen könnt, ihr könnt zusätzlich auch wilde Tricks à la Tony Hawk abliefern und Feinde damit außer Gefecht setzen. Auch bekommt ihr Zugriff auf die neuen modularen Kit-Guns und Moa Pets. Nebenaktivitäten wie Fischen sind natürlich auch wieder am Start. Mit Garuda bekommt ihr zudem einen neuen Warframe und Garuda ist nicht gerade zimperlich im Umgang mit den Corpus Truppen. Zum Release von Fortuna wird es auch wieder eine groß angelegte Twitch Drops Aktion geben, hier solltet ihr also euren Twitch Account zu eurem Warframe Account linken um ein paar Goodies abzustauben. PS4 und Xbox One sollen das Update ebenfalls schon bald erhalten.

Quelle: Digital Extremes