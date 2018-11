Overwatch – Blizzard äußert sich zum Thema Cross-Play

Nachdem Sony bereits des öfteren betonte, dass Cross-Play keine Option für das japanische Unternehmen darstelle, sind einige Titel bereits an diversen Konsolen zusammen spielbar. Nun äußerte sich Blizzard zum Thema und erklärt, wie die Zukunft von Overwatch aussehen könnte.

Wird Overwatch über Cross-Play verfügen?

Nachdem Sony die eigenen Regeln nun etwas gelockert hat, traut Blizzard sich nun auch Stellung zum Thema zu beziehen. Game Director Jeff Kaplan erklärte dahingehend, dass man sich konstant mit Sony als auch Microsoft in Gesprächen befände. Man selbst sei an Cross-Play in Overwatch allerdings sehr interessiert und versuche dies weiterhin voranzutreiben. Technologisch als auch geschäftlich müssten hier allerdings noch einige Steine aus dem Weg genommen werden.

Ob es aber schlussendlich dazu kommen wird, dass Overwatch das Feature Cross-Play spendiert bekommt, kann Kaplan derzeit nicht gänzlich bestätigen.

Quelle: dailystar