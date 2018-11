Gewinnspiel – Wir verlosen 9x Wer weiß denn sowas? (Nintendo Switch, PS4 und PC)

Mit Wer weiß denn sowas? – dem offiziellen Spiel zu einem der erfolgreichsten TV-Showformate Deutschlands, kannst Du nun Dein Wissen unter Beweis stellen. Spiele an der Seite von Elton, Bernhard Hoëcker oder mit bis zu drei Freunden spannende Duelle. 30 komplette Shows mit über 390 Fragen aus mehr als 100 Kategorien und den zugehörigen Antworten erwarten Dich. Die packenden Matches werden Dir alles abverlangen. Nicht selten wirst Du denken “Wer weiß denn sowas?” – Oder weißt du, wobei die 20-20-20-Regel hilft?

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit BitComposer je drei Versionen von Wer weiß denn sowas? für die PS4, Nintendo Switch und dem PC.

Gewinner 01 – 03: je 1x PS4 Version zu Spiel zu Wer weiß denn sowas?

Gewinner 04 – 06: je 1x Nintendo Switch Version zu Spiel zu Wer weiß denn sowas?

Gewinner 07 – 09: je 1x PC Version zu Spiel zu Wer weiß denn sowas?

Was muss ich tun?

1.) Du bist ein Follower von uns bei Instagram, auf Twitter und Facebook.

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welches Quizspiel auf Konsolen gefällt dir bislang am besten?

Wer weiss denn sowas? Perfekte Umsetzung der TV-Show mit den Charakteren und Originalstimmen von Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton

30 komplette Shows mit mehr als 390 Fragen aus über 100 Kategorien und den aus der Show bekannten Antwortvideos

Ein-, Zwei-, Drei- oder Vier-Spieler Modus

Wähle selbst, an wessen Seite Du antreten möchtest - neben Bernhard Hoëcker, im Team Elton oder vielleicht doch lieber zusammen mit Deinen Freunden?

Erstelle Deinen eigenen Charakter aus einer Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 18. November 2018. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an BitComposer für die Bereitstellung der Preise.