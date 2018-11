Humble Monthly – Erste Titel für Dezember vorgestellt

Ähnlich wie die Angebote seitens PlayStation Plus oder Xbox Live Gold können PC-Spieler wie üblich via Humble Monthly ihre Abo-Spiele jeden Monat beziehen. Nun gaben die Verantwortlichen hinter Humble Monthly bereits zwei Spiele für den kommenden Monat bekannt.

Was erwartet uns im Dezmeber bei Humble Monthly?

Das Humble Monthly wird auch im November viele weitere Spieleperlen beinhalten. Zwei davon wurden nun bereits bekannt gegeben. Mit dabei ist unter anderem Metal Gear Solid V: The Definitive Experience sowie Cities: Skylines samt der Erweiterung After Dark. Wer sich die Spiele jetzt bereits sichern möchte, kann sich für den Abo-Service noch in diesem Monat anmelden und erhält Zugang zu den ersten beiden Titeln.

Preislich schlägt das Abo übrigens monatlich mit 12 Dollar zur Buche. Erscheinen wird das Dezember-Abo bereits am 7. Dezember.

Quelle: vg247.com