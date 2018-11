Hearthstone – 100 Mio. Spieler Marke geknackt

Na der Meilenstein kann sich sehen lassen! Hearthstone hat die 100 Millionen Spieler-Marke geknackt. Und das muss gefeiert werden.

Hearthstone knackt die 100 Mio. Spieler Marke

Das hätte sich das Entwicklerteam hinter dem Trading Card Game vor rund fünf Jahren wohl nicht träumen lassen. Diese Begeisterung will Blizzard jetzt mit euch feiern. Vom 7.-11. November diesen Jahres findet ein besonderes in-game-Event statt. Wer sich in diesem Zeitraum in das Spiel einloggt, erhält sechs Kartenpackungen der aktuellen Erweiterung Dr. Bumm’s Geheimlabor. Des Weiteren werden besondere Event-Quests aktiv sein, mit denen man bis zu 500 Goldstücke gewinnen kann. Also poliert eure Deckboxen und feiert mit!

Quelle: worthplaying.com