Nintendo Switch – YouTube-App erscheint nächste Woche

Rund anderthalb Jahre nach offiziellem Release soll Nintendos Switch nun doch noch mit einer YouTube-App beglückt werden. Die Applikation könnte ersten Informationen zufolge bereits in wenigen Tagen veröffentlicht werden.

YouTube endlich auf der Switch

Auf der offiziellen Nintendo-Website ist unlängst ein Platzhalter aufgetaucht, der eben diesen Release ankündigen könnte. Eine Veröffentlichung ist demnach für den 08. November 2018 im Nintendo eShop geplant.

Weder Nintendo noch YouTube haben eine Portierung für die Nintendo Switch bisher allerdings bestätigt. Denkbar ist eine Unstzung aber sehr wohl, immerhin gab es eine entsprechende App auch für Wii U und 3DS.

Quelle: WinFuture