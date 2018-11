StarCraft 2 – Das sind die Pläne für die Zukunft

Blizzard bietet erstklassige Spiele. Die Top-Titel sind World of WarCraft, Overwatch und Hearthstone. Nebenbei wächst auch die Heroes of the Storm – Community immer weiter. doch auch die anderen Franchises haben sehr viele Fans. Und für diese Fans gibt es gute Neuigkeiten.

Pläne für die Zukunft von StarCraft 2

Die Entwickler haben einiges erörtert und sind offen mit Publikumsfragen umgegangen. Die Resultate daraus erfreuen so manchen Starcraft 2 Fan. Zum einen wird es für den beliebten Co-Op Commander Spielmodus geben. Neben Anpassungen der Bewegungen und Animationen, neuen Fähigkeiten und des anpassbaren Schwierigkeitsgrad, wird es mit der Zeit auch neue Kommandanten geben. Auch sollen Mid- und Endgame Features überarbeitet werden. Im Versus-Modus gibt es einige Änderungen. Neben Designpatches soll auch weiterhin das Balancing überwacht und gegebenenfalls angepasst werden. Größere Patches sind jedoch nicht geplant. Lediglich bei Bedarf. Auf die Frage aus dem Publikum, ob es in Zukunft noch Erweiterungen im Story-Modus geben wird, kam die Antwort, dass das Thema schon seit einiger Zeit diskutiert wird. Es besteht noch kein konkretes Konzept, doch kann es durchaus sein, dass auch die Story weitergeführt wird, oder zumindest noch das ein oder andere Spin Off, ähnlich wie die Nova-Missionen, erscheinen wird. Wir dürfen gespannt sein.

Risiko Star Craft Collector's Edition - Das berühmte Brettspiel trifft auf das meistverkaufteste Echtzeit-Strategiespiel Behaupte dich als eine von drei mächtigen Spezies gegen deine Feinde. Der Krieg um die galaktische Vorherrschaft beginnt

Zudem ist dieses Risiko sehr variantenreich: Es gibt vier Möglichkeiten RISIKO Star Craft Collector´s Edition zu spielen.

Dieses RISIKO wird nie langweilig und eröffnet mit 330 Spielteilen immer neue Möglichkeiten. Maximale Abwechslung und höchster Spielspaß sind allen StarCraft-Fans sicher!

Der reich illustrierte Spielplan ist in 42 Gebiete aufgeteilt, die in farbige Planeten-Gruppen gruppiert sind: Aiur, Zerus, Korhal, Mar Sara, Char und Shakura

Das Strategielspiel ist geeignet für 2-6 Spieler ab 10 Jahren und somit perfekt für den Spieleabend mit der ganzen Familie

Quelle: BlizzCon