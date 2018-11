Fallout 76 – Beta-Teilnehmer können bis zu drei Freunde einladen

Die Beta-Phase von Fallout 76 hat unlängst auch den PC sowie die Playstation 4 erreicht. Zugang hatten bisher allerdings lediglich Vorbesteller des Endzeit-Rollenspiels. Eben dies soll sich nun aber ändern.

Ladet bis zu drei Freunde ein

Teilnehmer der Beta können ab sofort bis zu drei ihrer Freunde zu Fallout 76 einladen. Jeder Spieler, der der Beta bis Freitag um 4 Uhr beigetreten ist, kann ab sofort drei zusätzliche B.E.T.A.-Codes in seinem Bethesda.net-Konto auslösen. Diese gewähren dann drei weiteren Spielern Zugang zur Testphase auf der von euch gewählten Plattform. Kurzum: Xbox-Spieler können keine Playstation-Keys verschenken und andersherum.

Die nächste Beta-Session startet bereits in wenigen Stunden um 22 Uhr deutscher Zeit. Am Sonntag könn Ödländer bereits um 20 Uhr starten.

Fallout 76 erscheint weltweit am 14. November 2018.

