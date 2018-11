Switch Online – Weitere Gratis-Spiele für November und Dezember bestätigt

Nachdem Switch Online unlängst an den Start gegangen ist und so Abonnenten mehrere dutzend Retro-Spiele zum kostenlosen Download anbietet, will das japanische Unternehmen diesen Service weiter ausbauen. Geplant sind weitere neue Titel im November und Dezember.

Sechs neue Spiele im Anflug

Noch bis Ende des Jahres wird man das bestehende Angebot jeweils im November und Oktober um drei weitere Spiele erweitern. Im November können sich Spieler demnach über Metroid, Mighty Bomb Jack und TwinBee freuen. Im Dezember warten dann noch Adventures of Lolo, Ninja Gaiden und Wario’s Woods auf euch.

Neben den kostenlosen Retro-Spielen haben Abonnenten auch Zugriff auf Online-Features und können bei bestimmten Spielen sogar auf eine Cloud-Saving-Funktion zurückgreifen.

Nintendo Switch Online Mitgliedschaft - 12 Monate | Switch Download Code Vorläufiges Release Datum

Wenn du dich mit deinem Nintendo-Account anmeldest, kannst du online mit und gegen andere Spieler spielen.

Außerdem kannst du eine App für Android und iOS mit deiner Nintendo Switch-Konsole verbinden und so Online-Partien mit deinen Freunden organisieren.

Mitglieder haben dauerhaft Zugriff auf eine Sammlung klassischer Spiele mit neuen Online-Funktionen wie zum Beispiel "Super Mario Bros. 3", "Balloon Fight" und "Dr. Mario".

Quelle: GameSpot