Pokémon: Let’s Go! – Das Wesen von Pokemon lässt sich verändern

Im Rahmen eines kleinen Livestreams rund um das kommende Pokémon: Let’s Go! präsentierten die Entwickler unter anderem eine neue Funktion, die es euch erlaubt das Wesen eines Pokemons nach eigenem Gutdünken neu festzulegen.

So verändert ihr die Statuswerte eurer Pokemon

In der Regel wird das Wesen eines Pokemon zufällig beim Fang des Taschenmonsters bestimmt. Dieser Wert beinflusst im weiteren Verlauf auch andere Statuswerte und ist damit enorm wichtig für die kompetitiven Modi.

Um den Spieler etwas entgegenzukommen, möchte euch Nintendo zumindest kurzzeitig die Möglichkeit geben, das Wesen des Monsters selbst zu bestimmen. Hierzu könnt ihr eine Wahrsagerin am Pokémon-Center aufsuchen, die euch zunächst einige Fragen stellt und im Anschluss mit einem Zauber belegt. Dieser Zauber hält dann bis zum Ende des Tages (in Echtzeit) an.

Das neue Fetaures ist dabei vollkommen optional, kann den ein oder anderen Spieler aber womöglich vor zu langen Grinding-Session schützen.

