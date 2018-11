Hearthstone – Neue Erweiterung “Rastakhans Rambazamba” angekündigt

Die neue Erweiterung von Hearthstone ist da: Sie heißt “Rastakhans Rambazamba” und ihre Bekanntgabe auf der Blizzcon bestätigte, dass die vorangegangenen Leaks stimmten: Im neuen Set wird es sich um Trolle und deren Kämpfe in der Arena drehen. Rastakhan, den König der Zandalari, konnte man im neuen World of Warcraft-Addon “Battle for Azeroth” erstmals begegnen, nun sind er und seine Trolle auch in Blizzards Kartenspiel vertreten.

Neue Karten, Schlüsselwörter und Mechaniken für Hearthstone

Rastakhans Rambazamba bringt mal wieder eine Menge neuen Inhalt für Hearthstone. Natürlich zuallererst eine Vielzahl an neuen Karten, darunter selbstverständlich auch einige legendäre Diener. Hinzu kommt das neue Schlüsselwort “Überwältigen”, welches euch erneut angreifen lässt, wenn ihr mehr Schaden als benötigt austeilt. Zu guter Letzt wird es einen neuen Singleplayermodus mit dem Namen “Trollarena” geben. Rastakhans Rambazamba wird am 4. Dezember veröffentlicht.

Quelle: Hearthstone DE via Youtube