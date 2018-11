Forza Motorsport 7 – Hot Wheels Autos finden ins Spiel

Nachdem Entwickler Turn 10 bereits im vergangenem Jahr mit den Spielzeugherstellern hinter Hot Wheels eine Erweiterung für das Rennspiel Forza Horizon 3 veröffentlicht hat, steht nun ebenfalls ein Update für Forza Motorsport 7 in den Startlöchern.

Was erwartet mich im Hot Wheels Update?

Insgesamt sollen sieben neue Rennwagen im bekannten Hot Wheels Look auf euch warten. Zur Feier des 50-jährigen Jubiläums von Hot Wheels selbst sollen die sieben Flitzer bereist am 6. November veröffentlicht werden. Mit dabei sind neben 2011 Hot Wheels Bone Shaker, 2017 Hot Wheels Rip Rod,1969 Hot Wheels Twin Mill und 2005 Hot Wheels Ford Mustang ebenfalls die Autos 1969 Hot Wheels Chevrolet Camaro Super Sport Coupe, 1970 Hot Wheels Chevrolet Corvette als auch 1963 Hot Wheels Volkswagen Beetle in einer besonderen Ausführung zum Jubiläum.

Quelle: PC Gamer