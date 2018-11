Der Monatsrückblick Oktober 2018

Neuer Monat, neue Games. Was gibt es Neues im Bereich unseres liebsten Hobbys? Wir haben hier wieder für euch einige Highlights des vergangenen Monats zusammengetragen. Viel Spaß beim Lesen.

Der Sommer geht, die Games kommen

Alter Schwede! Der Oktober hat es ganz schön in sich. Der Sommer war noch nicht so richtig zu Ende, da kommt schon ein Haufen neues Zockergut auf uns zu. Den Anfang machte Forza Horizon 4, dicht gefolgt von Assassin’s Creed: Odyssey und Mario Party. WWE 2K19 (keine Ahnung, warum man da nicht einfach 2019 schreibt?) stieg am 9. Oktober in den Ring. Und seit dem 12. Oktober laufen die Server von Call of Duty: Black Ops 4 heiß. Einen eher holprigen Start hatte da Starlink: Battle for Atlas. Trotz epischem Gastauftritt von der Legende Fox McCloud. Na ja, vielleicht wird’s noch was. Wo wir schon bei Legenden sind: Lego DC Super Villains bringt die Klötzchen-Action ab dem 18. Oktober ins Wohnzimmer. Soul Calibur 6 prügelt sich mit Geralt von Riva auch schon auf Xbox One und PS4. Und das absolute Mega-Highlight ist wohl für viele Red Dead Redemption 2. Der Italo-Western zum Nachspielen begeistert schon eine Menge Spieler. Natürlich sind das nur einige der Titel, welche sich ab Oktober auf den Festplatten unserer Konsolen und PCs tummeln.

Gerüchte, Legenden und Halloween

Wenn der Herbst Einzug hält, kommen mit ihm auch immer einige Gerüchte oder inoffizielle Infos in Umlauf. So war das auch mit dem Gameplay Video des kommenden Harry Potter Spiels. Leider ist das Video, zumindest auf YouTube, nicht mehr verfügbar. Aber ich kann euch sagen: es sah hammermäßig aus! Auch das neue Projekt von EA, Anthem, kommt immer mehr zur Geltung. Mittlerweile können wir uns ein erstes Bild vom Gameplay des Titels machen. Das kann was werden. Worauf sich viele Gamer auch immer wieder freuen, ist diese eine Zeit im Jahr. Wenn es draußen schneller dunkler und kälter wird und Halloween vor der Tür steht. Gut, in unseren Regionen ist es noch nicht allzu sehr Brauch, von Haus zu Haus zu gehen und nach Süßigkeiten zu betteln. Aber genau diese Zeit nehmen viele Spieleentwickler zum Anlass, um Specials und besondere Events in ihre Spiele einzubauen. Und das ist gut so. Spiele wie Fortnite, Call of Duty, Overwatch und viele mehr winken in der mystischen Zeit immer mit besonderem Loot. Selbst Klassiker wie das gute, alte Team Fortress 2 sind da keine Ausnahme.

Neues von NAT-Games

Zwischen den ganzen News, neuen Reviews und Tests, die wir für euch verfasst haben, fanden wir in der Redaktion auch mal die Zeit, uns der Frage zu widmen, ob wir wirklich Crossplay brauchen. Jeder redet darüber, die großen Spieleschmieden arbeiten dran, doch brauchen wir es überhaupt? Die Antworten und Meinungen der Redaktion darüber findet ihr HIER. Auch haben wir ein neues Format für euch an den Start gebracht. Den Sonn-Talk. In diesem Podcast unterhalten wir uns über viele verschiedene Themen aus der Branche. Und ich kann euch versichern: er ist wirklich unterhaltsam. Den Podcast findet ihr unter iTunes, Spotify und natürlich auch auf unserer Seite. Jeden Sonntagabend neu und nur für euch! Des Weiteren haben wir mal wieder über den Tellerrand geschaut und eine Themenseite zur Brett- und Gesellschaftsspielmesse Spiel’18 erstellt. Und unser Chief hat sich ein wenig mit der Videospielmesse EGX 2018 in Berlin auseinandergesetzt. Last but not Least möchte ich unsere beiden Neuzugänge Yvonne und Jennifer begrüßen. Hallo und herzlich Willkommen im Team von NAT-Games!

Ausblick auf November

Aus jahrelanger Lebenserfahrung kann ich euch sagen, dass es im November kalt und nass wird. Da bleibt man lieber mit seinem Allerwertesten im Haus und auf der Couch. Doch damit das nicht zu langweilig wird, winken schon die nächsten Highlights für den vorletzten Monat im Jahr. Hitman 2 bringt euch da schon mal auf touren und sorgt für Spannung. Wer es etwas heißer mag, dem heizt der kleine Drache Spyro in seinem Comeback ordentlich ein. Und wer sich aus der Vault traut, der kann die postapokalyptische Welt von Fallout 76 erkunden. Aktuell werden auch die letzten Schrauben an Battlefield V angezogen. Und gegen Ende des Monats können wir uns über die lang ersehnte Fortsetzung der Darksiders-Reihe freuen. Des Weiteren laufen auch gerade bei uns die Vorbereitungen auf die BlizzCon 2018. Wir werden unser Bestes geben, um euch während der Messe immer mit den aktuellsten Informationen zu versorgen. Bleibt euch wohl nix anderes übrig, als auf der Couch zu bleiben und zu zocken. Und wenn sich einer beschwert, sagt einfach der Panten hätte gesagt, ihr sollt das so machen. Bis dann und viel Spaß beim Zocken.