BlizzCon – Newsticker

Hallo liebe Freunde der digitalen Unterhaltung. Es ist endlich soweit. Heute abend ab 19:00 Uhr unserer Zeit startet der Livestream der diesjährigen BlizzCon! Wer ein Virtual Ticket hat, bereitet sich bestimmt schon drauf vor. Wer kein Ticket hat und trotzdem wissen will, was es neues in der wunderbaren Welt von Blizzard gibt und geben wird, dem kann ich nur unseren Newsticker ans Herz legen. Wir werden versuchen, euch in diesem Beitrag so gut es geht auf dem Laufenden zu halten. Also stay tuned!

Newsticker: