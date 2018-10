The Elder Scrolls VI – Erscheint wohl nicht mehr für diese Konsolengeneration

Im Rahmen der diesjährigen E3 in LA hat Publisher Bethesda die Arbeiten an The Elder Scrolls VI offiziell bestätigt. Dennoch wird es wohl noch einige Zeit dauern bis das Mammut-Rollenspiel final in den Läden steht. Pete Hines und ZeniMax Online Studios Game Director Matt Firor zufolge könnte der Titel womöglich sogar schon auf der nächsten Konsolengeneration spielbar sein.

The Elder Scrolls VI auf PS5 und Xbox One 2?

Demzufolge befindet sich The Elder Scrolls VI noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung. Erst im Sommer gab das Unternehmen bekannt, dass man noch an der Pre-Production werkelt und noch vor offiziellen Release die beiden Bethesda-Titel Fallout 76 und Starfield ihren Weg in den Handel finden werden.

“Ich weiß nicht mal, wie die Welt aussehen wird, wenn es erscheint. Ich bin überzeugt, dass es bis dahin eine andere Konsolengeneration gibt. Wer weiß. Was ich weiß, ist, dass wir uns darüber für lange Zeit keine Gedanken machen müssen.”

Quelle: Eurogamer