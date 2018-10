The Dark Pictures: Man of Medan – Erster Blick auf den mysteriösen Kurator

Es gibt, passend zu Halloween, einen neuen Trailer zu The Dark Pictures: Man of Medan, indem der rätselhafte Charakter des Kurators vorgestellt wird. Der Kurator ist ein allwissender Beobachter der Entscheidungen sowie des Fortschritts der Protagonisten und wird vom britischen Schauspieler Pip Torrens (The Crown, Preacher) gespielt. Anders als die wechselnde Besetzung der einzelnen Geschichten der Anthologie, wird der Kurator ein omnipräsenter Teil der Spielerfahrung über die einzelnen Geschichten hinaus sein.

Neuer Trailer zu The Dark Pictures: Man of Medan

Der Kurator ist zeitlos und zeichnet Geschichten über Leben und Tod auf. Diese verwahrt er in seinem eigenen kleinen Bereich einer riesigen Sammlung, die jede jemals erzählte Geschichte enthält. Dieser Tätigkeit geht er seit Tausenden von Jahren nach – zumindest vermutet er das – denn er kann sich nicht erinnern, wann er angefangen hat oder ob es jemals einen Anfang für das gab, was er tut. Nun hat er plötzlich die Möglichkeit bekommen, mit jemandem zu sprechen – den SpielerInnen.

The Dark Pictures ist eine Serie filmischer Horror-Einzelspiele, die regelmäßig ein neues, erschreckendes Erlebnis bieten sollen. Die Episoden sind nicht miteinander verbunden und bieten jedes Mal aufs Neue eine brandneue Geschichte, ein neues Setting und neue Charaktere. Die erste Episode erscheint 2019 physisch und digital für PlayStation 4, Xbox One und PC Digital und wird neben einer deutschen Synchronisation auch eine englische, französische, italienische, spanische und russische Sprachausgabe enthalten.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe via Pressemeldung